العراق: 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجل العراق 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 153599 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5464 حالة, فيما سُجل 2015 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 109790 حالة.