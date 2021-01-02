الصحة: "مراكز لقاحات كورونا" تشهد انسيابية تامة وتنظيمًا متقنًا والأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة

قالت الصحة إن مراكز لقاحات فيروس كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة تعكس قصة نجاح أخرى للمملكة وتميزها في التصدي لجائحة كورونا.

وأبانت الصحة أنه يتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي"؛ حيث تمت جدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام وبحسب الأولوية؛ حيث تكون الأولوية لمن هم في سن 65 فأكثر وأصحاب الأمراض المزمنة والممارسين الصحيين.

لافتةً إلى أنه يتم استقبال مَن تنطبق عليهم الشروط عبر بوابات هذه المراكز وتوجيهم إلى مقر العيادات لتلقي اللقاح وسط إجراءات سريعة وسلسة، وبعد أن يحصلوا على اللقاح يلتزمون الراحة في صالات الانتظار لمدة ربع ساعة قبل أن يغادروا المركز؛ حيث يكون في وداعهم كوادر "الصحة" وهم يهدونهم الورود وداعين لهم بالسلامة.

وأكدت الصحة أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تم تجهيزها ودعمها بكافة الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية ، لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.