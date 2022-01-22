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قال: متوقع اليوم سماء صحو زرقاء صافية وشمس ساطعة على معظم مناطق المملكة

ترقبوا انخفاضًا جديدًا نهاية الأسبوع.. المسند: الحرارة ترتفع وهنا أجواء قارسة!

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، أنْ تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي يومًا بعد يوم خلال هذا الأسبوع، ومن ثم تنخفض مجددًا نهاية الأسبوع بصورة أقل حدة وشدة من الموجة الباردة الحالية.



وأوضح "المسند" عبر حسابه على "تويتر": تبقى درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة".



وتابع: "متوقع اليوم سماء صحو زرقاء صافية، وشمس ساطعة على معظم المناطق، وأجواء قارسة البرودة خاصة في الشمال والوسط والشرق".



وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.