لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي توقف قائد "الوحدة" الإماراتي 3 مباريات

فرضت عليه غرامة مالية نتيجة سوء السلوك

‬أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إيقاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي إسماعيل مطر 3 مباريات؛ بسبب سوء السلوك ونيله البطاقة الحمراء في لقاء فريقه والريان القطري في الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا 2021.

كما تم تغريم "مطر" بمبلغ 1000 دولار، وبات في حكم المؤكد غياب قائد الوحدة الإماراتي عن مباريات فريقه المتبقية في دور المجموعات إضافة إلى مباراته في الدور الثاني في حال نجح "الوحدة" في التأهل.