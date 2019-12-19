الملحقية في اليابان تحذّر من "أومري" داعية للتواصل في الحالات الطارئة

زلزال وقع اليوم بقوة 5.5 درجات ولا يوجد تحذيرات من موجات تسونامي

حذّرت الملحقية الثقافية السعودية في اليابان، اليوم، الطلاب من زلزال منطقة أومري؛ مطالبة إياهم بالتواصل معها في الحالات الطارئة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": #تنبيه لأبنائنا الطلاب #السعوديين في #اليابان بخصوص الزلزال الذي وقع قبل قليل بمنطقة #أومري بقوة 5.5 درجات، ولا يوجد هناك تحذيرات من موجات تسونامي، هنا الاحتياطات والإجراءات المتبعة وقت الزلازل لا قدر الله.

وأضافت: في الحالات الطارئة -لا قدر الله- يرجي التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة #السعودية في #طوكيو على الأرقام التالية:

09055833862

0335895242

وعند الحاجة الاتصال على رقم #الملحقية للطوارئ

08079601536

موقع الطوارئ

http://em.saudiculture.jp