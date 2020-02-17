"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة

تصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي الحناكية ووادي الفرع.

وبيّنت الهيئة؛ أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.