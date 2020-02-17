"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي الحناكية ووادي الفرع.
وبيّنت الهيئة؛ أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.الأرصاد حالة الطقس أمطار المدينة المنورة
تصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة -بمشيئة الله تعالى- على منطقة المدينة المنوّرة، تصحب برياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظتَي الحناكية ووادي الفرع.
وبيّنت الهيئة؛ أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.