متحدث الصحة: التذبذب متواصل.. ولا ننصح متلقي لقاح كورونا بمخالطة المصابين

قال: تجاوزنا مليون و100 ألف جرعة معطاة من اللقاح من خلال أكثر من 405 مواقع

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي إنه لا نزال نرصد في منحنى أرقام كورونا تذبذبًا ونتابعه باستمرار وحذر.



وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لا ننصح بمخالطة متلقي اللقاح للمصابين بـ #كورونا.



وحول اللقاح قال العبد العالي: ولله الحمد، تجاوزنا بآخر التحديثات مليون ومئة ألف جرعة معطاة من اللقاح، من خلال أكثر من 405 مواقع.

وتابع: الفوارق بين اللقاحين المعتمدين في المملكة محدودة جدًا واللقاحات المعتمدة في المملكة مجازة من هيئة الغذاء والدواء.