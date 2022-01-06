بسبب "ملفات الارتباط".. فرنسا تفرض غرامات كبيرة على "جوجل" و"فيسبوك"

الشركتان تستخدمها بهدف الإعلانات

أعلنت لجنة المعلوماتية والحريات، حارسة الحياة الخاصة للفرنسيين، اليوم (الخميس)، أنها فرضت غرامات كبيرة على شركتي جوجل وفيسبوك، تبلغ 150 مليون يورو وستين مليون يورو على التوالي؛ بسبب ممارساتهما في مجال "ملفات تعريف الارتباط"، أدوات التتبع الرقمية المستخدمة لأهداف الإعلانات.

والمبلغ الذي فرض على "جوجل" دفعه قياسي بين كل العقوبات التي صدرت عن اللجنة، وهو أعلى من مائة مليون يورو فرض على "جوجل" دفعها أيضا في ديسمبر 2020 في قضية ملفات تعريف الارتباط، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكرت اللجنة أنها لاحظت أن مواقع فيسبوك وجوجل ويوتيوب لا تسمح برفض ملفات الارتباط بالبساطة نفسها التي يتم فيها قبولها.

وأمهلت المنصتين ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار وإلا سيتوجب على كل شركة دفع غرامة قدرها مائة ألف يورو عن كل يوم تأخير.

وملفات تعريف الارتباط هي ملفات صغيرة، تثبت بواسطة مواقع الانترنت على أجهزة زوارها لأغراض تقنية أو لإعلانات محددة الأهداف، وهي تسمح خصوصا بتتبع تصفح المستخدم لتتمكن الشركات من إرسال إعلانات مخصصة لها تتعلق بمجالات اهتمامه.