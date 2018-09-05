ارتفاع متزايد في الخدمات الصحية بمجمع الملك فيصل الطبي

شهد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، تزايد ملحوظ في أعداد المراجعين لأقسامه المختلفة.



ورفعت إدارة المجمع خلال الفترة الأخيرة، من مستوى خدماتها الصحية لتعزيز دورها.



وبرز هذا التزايد خلال فترة الحج، حيث بلغ عدد الإجراءات الطبية أكثر من ثمانية آلاف إجراء، و بلغت حالات التنويم أكثر من ١٣٠٠ حالة، و ٥٥٨ في المستشفى العام، و ٨٣٩ في برج النساء والولادة، فيما بلغت حالات العمليات الجراحية ٣٥٥عملية جراحية.



وبلغ عدد المراجعين لقسم الطواريء، أكثر من خمسة آلاف مراجع، حيث بلغ عدد المراجعين في مجمع الملك فيصل ٤٣٧٨، فيما بلغوا في النساء والولاده ١٥١٠ حالة، و بلغ عدد المواليد ٤٥٨ مولود .



يذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي، أكبر مستشفيات الطائف، ويضم الأقسام التخصصية كافة، ويقع في ارتكاز وسط المحافظة، وتم دعمه مؤخرًا بالعديد من الأجهزة المطورة، وزيادة طاقته الاستيعابية في أقسام الطوارئ والتنويم والعناية المركزة.



ويجري العمل ضمن برنامج تطوير لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالأداء ليكون المجمع مرجع طبي للحالات المحالة كافة من المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية التخصيصه جديدة.



