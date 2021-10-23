في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.. "أبها" يعرقل "الفتح" ويبتعد عن الخطر مؤقتًا

نجح فريق أبها الأول لكرة القدم في التغلب على شقيقه الفتح في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم؛ ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز أبها بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثلاثة أهداف في المباراة جاءت في شوطها الأول، وكانت البداية للفتح عن طريق ميتشل تي فريدي في الدقيقة الـ3، ثم اللاعب فهد الجميعة في الدقيقة الـ7.

الفتح سجل عن طريق المحترف البيروفي كريستيان كويفا في الدقيقة الـ42 من ركلة جزاء، قبل أن يعود أبها للتسجيل عن طريق سعد بقير في شوط المباراة الثاني في الدقيقة الـ74.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها إلى النقطة رقم 10، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 12.