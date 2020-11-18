الاتحاد المصري يكشف عن نتيجة مسحة كورونا الثانية لمحمد صلاح والنني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في ظل إصابته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي استمرار إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها كل من محمد صلاح ومحمد النني نجم أرسنال.

وأشار البيان إلى أن صلاح والنني يخضعان لمتابعة مستمرة من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري.

من جهة ثانية، أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري إصابة لاعبه مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني كوكا بفيروس كورونا.

وأفاد الجهاز الطبي برئاسة محمد أبو العلا بأن ثلاث نتائج للمسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو بعثة منتخب مصر العائدة من توغو جاءت إيجابية، وأظهرت النتائج إصابة كوكا، والمنسق الإعلامي للمنتخب شادي الجيلاني، ومحمد عبده مدلك الفريق.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري أعلن قبل يومين إصابة النني بعد إعلان إصابة صلاح الأسبوع الماضي. وغاب صلاح عن مواجهتي توغو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 جراء تفشي جائحة كورونا، فيما غاب النني في الجولة الرابعة فقط.