تماشيًا مع احترازات كورونا.. أمانة جدة تطلق أول قرعة عن بُعد للمنح على مستوى أمانات المملكة

ستكون متاحة من اليوم وحتى 15 شوال المقبل تسهيلاً للإجراءات على المواطنين

أطلقت أمانة محافظة جدة مساء أمس الخميس، خدمة القرعة الإلكترونية من منزلك للمنح الملكية الصادرة للمواطنين في مدينة جدة وذلك عن الفترة من ١٤٣٦-١٤٤٠ وسوف تكون هذه الخدمة متاحة من اليوم وحتى ١٥ شوال.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس فارس رجب، أن هذه الخدمة تعد الأولى على مستوى أمانات المملكة في إجراء قرعة إلكترونية من المنزل دون الحاجة إلى حضور المواطنين في مجموعات لإجراءات القرعة كما جرت العادة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية وكذلك تسهيلاً للإجراءات على المواطنين.

وأضاف "رجب" حرصت الأمانة بمجرد الانتهاء من البرنامج والتأكد من جاهزيته ليطلق مباشرة للمستفيدين، لتنفيذ أكثر من ١٠ آلاف منحة، حيث يمكن الدخول في القرعة من خلال موقع أمانة محافظة جدة www.jeddah.gov.sa للاطلاع على آلية إجراء القرعة، مؤكدًا خدمة الجميع بكل يسر وسهولة وقال هي من أولوياتنا، مباركًا للجميع.