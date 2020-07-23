باكستان: 1763 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يرتفع إلى 5709 حالات

سجلت باكستان 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و32 حالة وفاة جديدة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 269190 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5709 حالات وفاة.



وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 213175 حالة، بينما توجد 1382 حالة في وضع حرج.