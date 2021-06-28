محافظ هيئة الاتصالات: إشادة دولية بتجربة المملكة في التحول الرقمي

خلال زيارته جناح مجموعة stc في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2021

‬ زار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، اليوم جناح مجموعة stc المشارك في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2021 في مدينة برشلونة، حيث التقى الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد والمشاركين من منسوبي الشركة بالمعرض.

وأكد أن المملكة تحظى بتقدير جميع الهيئات الدولية والشركات العالمية والخبراء والمتخصصين المشاركين في كبرى المحافل التقنية العالمية، مشيداً بتفاعل حضور المؤتمر العالمي المتخصص في تقنية الهواتف الذكية MWC 2021 مع تجربة المملكة في مجال التحول الرقمي وإسهام قطاع تقنية المعلومات في تسخير حلول تقنية متقدمة لإدارة تداعيات جائحة كورونا.

وأشاد بجناح stc المشارك وبما تقدمه من كفاءات سعودية متخصصة استطاعت أن تشارك العالم بمجموعة نوعية من قصص نجاح المملكة في عالم الاتصالات والتقنيات الرقمية.

ونوّه بما حققته المملكة من برامج متقدمة في مسار التحول إلى مجتمع رقمي، والارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي مما أسهم في نجاح التجربة السعودية في تسخير التقنية لتطوير مجموعة من الخدمات التقنية المتقدمة في مجال إدارة تداعيات جائحة كورنا الاجتماعية والاقتصادية.

وقال: ذلك الأمر وضع تجربتنا في مكانة التقدير والإعجاب من قبل المجتمع الدولي، وتبوّئها المرتبة الأولى عالميا في مواجهة أزمة كورونا وفق المؤشرات الدولية التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.

وأشار إلى التصنيف المتقدم الذي حققته المملكة في "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس"، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين، حسب الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتتضمن مشاركة stc في المعرض الالتقاء بالعديد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال الاتصالات، حيث تعدّ stc عضوا فاعلا في مجلس إدارة المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة (GSMA) المنظم لفعاليات مؤتمر (MWC)، كأول شركة سعودية تمثل المملكة في أكبر منظمة لمشغلي ومصنّعي الاتصالات المتنقلة في العالم، وتقف إلى جانب أكبر وأهم 25 شركة اتصالات في العالم.