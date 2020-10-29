رئيس جامعة أم القرى يطلع على سير العملية التعليمية ويناقش التوجهات المستقبلية

أكد على أهمية مواءمة المناهج الدراسية لتوجهات سوق العمل

التقى رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، بعمداء كليات الجامعة؛ للاطلاع على سير العملية التعليمية، مؤكداً على ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم العالي، ومتابعة وزير التعليم واهتمامه بالجامعات ومنسوبيها ومخرجاتها، كما تم مناقشة توجهات الجامعة المستقبلية والفرص الواعدة والميزة التنافسية للجامعة وضرورة إعادة الهيكلة والخطة الاستراتيجية في ظل نظام الجامعات الجديد تحت مظلة رؤية 2030.

وتم التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق والمهنية وتحديث الخطط التطويرية لتخصصات الكليات ومدى مواءمة المناهج الدراسية لتوجهات سوق العمل المستقبلية.

وأكدّ "آل مذهب" على حرص الجامعة واهتمامها بتقديم أفضل الخدمات التعليمية ومواصلة التميز في الكليات التي أصبحت مرجعية في تخصصاتها، ومتابعة المناهج والبرامج الدراسية وتطويرها المستمر، إضافة إلى قياس مستوى الإقبال على التخصصات الدراسية؛ لتجسير المخرجات التعليمية إلى سوق العمل وتوجهات الاقتصاد المعرفي تخقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

ووجه رئيس الجامعة بأهمية استثمار الطاقات الوطنية وتعزيز إمكاناتهم المعرفية في الأبحاث والبرامج الأكاديمية، وتيسير الرحلة التعليمية على الطلبة وإكسابهم المهارات المعرفية بتقديم أفضل الخدمات الملائمة لهم في سبيل رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، علاوة على اختيار برامج الدراسات العليا الأنسب، مشيدًا بجهود العمداء في تجويد مسيرة التعليم، وسعيهم المستمر لتكون أم القرى منارةً معرفية بارزة.

وأكد رئيس الجامعة على أن شرف الجوار الذي حظيت به الجامعة وتميز كوادرها أتاح لها الفرصة لتكون الشريك العلمي والبحثي للرئاسة في أعمالها ومبادراتها التطويرية، مشيدًا بدور الرئاسة وجهودها المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وهنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ د. عبدالرحمن السديس، رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، على الثقة الكريمة وصدور الموافقة السامية بتعيينه رئيسًا للجامعة، وذلك خلال زيارته يوم الأربعاء 11 ربيع الأول الجاري لمكتب رئيس الجامعة بالعابدية.

وأوضح د. "السديس" اعتزازه بعراقة الجامعة ودورها المميز في تطوير أعمال الرئاسة، من خلال الشراكة والتعاون بين الجهتين عبر عديد من الاتفاقيات والبرامج التي تخدم الحرمين الشريفين وزوارهما بما يوائم تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

ورافق د. "السديس" إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر المعيقلي، ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية د. ناصر الزهراني، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سليمان المقوشي، ومدير عام مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ.