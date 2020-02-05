الإعلام الروسي: فاتورة مرتزقة أردوغان بليبيا تدفعها الدوحة

50 مدرباً عسكرياً وأسلحة وشركة "سادات" وسيط النقل للسراج

بعد مقتل 8 جنود أتراك في الهجوم الذي شنّه الجيش السوري بالتحالف مع روسيا على القوات التركية، ارتفعت حدة التوترات بين موسكو وأنقرة، وهو ما تأكّد أمس الثلاثاء في الهجوم الذي شنّته وسائل الإعلام الروسية على الإدارة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية المعروفة بقربها من "الكرملين"، في تقرير لها بعنوان «تفاصيل إرسال تركيا الإرهابيين إلى ليبيا»، «إن تركيا ترسل المرتزقة والمدربين العسكريين الموجودين في سوريا إلى ليبيا، من أجل دعم العصابات التي استولت على العاصمة الليبية طرابلس».

وأضاف موقع «خبر روس»، وفقما نقلت "تركيا الآن"، أن السلطات التركية ملأت صفوف حكومة الوفاق الليبية بالمقاتلين الأجانب، وأن أنقرة أطاحت بالحل السلمي للأزمة الليبية من أجل مصالحها الجيوسياسية بالمنطقة.

وتكشف المعلومات والوثائق التي حصل عليها مراسلو الوكالة الروسية، أن الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا، اشترتها أنقرة بأموال قطر، كما أن عملية نقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا جرت من خلال شركة «سادات» الأمنية التي يملكها عدنان تانري فيردي؛ الذي استقال من منصب المستشار العسكري للرئيس التركي أردوغان منذ فترة قريبة.

وحسب تقارير الوكالة الفيدرالية، فإن القوات المسلحة التركية أرسلت 50 مدرباً عسكرياً تابعين للشركة العسكرية الخاصة «سادات» إلى طرابلس، من أجل تدريب الجماعات المسلحة التابعة لفايز السراج، علاوة على ذلك، يوجد بين الجنود الذين أُرسلوا، 20 خبيراً عسكرياً من القوات المسلحة التركية، الذين أبرموا عقوداً طويلة الأجل مع شركة «سادات»، بما في ذلك مهندسو اتصالات، ومبرمجون، وموظفون.