إصابات قياسية بكورونا في فرنسا تخطت 232 ألف حالة

سجَّلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن.
وقد تجاوزت الإصابات المسجَّلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة في ثالث يوم على التوالي. وسُجِّل العدد القياسي السابق، وهو 208099 حالة، يوم الأربعاء.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت فرنسا 232200 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أكبر عدد إجمالي يومي إلى الآن.
وقد تجاوزت الإصابات المسجَّلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 ألف حالة في ثالث يوم على التوالي. وسُجِّل العدد القياسي السابق، وهو 208099 حالة، يوم الأربعاء.