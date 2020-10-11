3 إصابات ووفاة بـ"كورونا" حصيلة الـ 24 ساعات الماضية بالطائف

سجلت حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة

سجلت الطائف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10,943 إصابة، والوفيات 212 وفاه منذُ بدء الجائحة.

وسجلت "الطائف" حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة تعافِ، في الوقت الذي ظلت فيه الحالات النشطة عند 132 حالة، لازالوا جميعًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

فيروس كورونا الجديد

1

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 06:33 PM

سجلت حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة

3 إصابات ووفاة بـ"كورونا" حصيلة الـ 24 ساعات الماضية بالطائف

فهد العتيبي

الطائف

1 1,927

سجلت الطائف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10,943 إصابة، والوفيات 212 وفاه منذُ بدء الجائحة.

وسجلت "الطائف" حالتي تعافِ جديدة ليبلغ الإجمالي 10,599 حالة تعافِ، في الوقت الذي ظلت فيه الحالات النشطة عند 132 حالة، لازالوا جميعًا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020