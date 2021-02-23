غدًا مؤتمر صحفي "افتراضي" للحديث عن تحضيرات استضافة المملكة لفورمولا إي

تعقد اللجنة المنظمة لمنافسات سباق "فورمولا إي" الدرعية 2021 مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا "عن بعد" غدًا عند الخامسة مساءً، بحضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والرئيس التنفيذي لفورمولا إي جيمي ريغل ، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CBX المسوّقة للسباق كارلو بوتاجي، وذلك للحديث عن آخر التحضيرات والتجهيزات الخاصة بالسباق، إضافة إلى الحديث عن ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية الرسمية الخاصة بجائحة "كورونا".

وستقوم وزارة الرياضة والقناة السعودية الرياضية "الناقل الرسمي للسباق" بنقل فعاليات هذا المؤتمر عبر حساباتها الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتستعد المملكة لاستضافة سباق "فورمولا إي" على حلبة الدرعية يومي (26-27) فبراير الجاري، بتنظيم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، حيث سيقام السباق تحت الأضواء الليلية لأول مرة في تاريخ سباقات الفورمولا إي، إذ تم تجهيز حلبة الدرعية بتقنية الـ(LED)، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

ويقام السباق للمرة الثالثة على التوالي على أرض المملكة العربية السعودية، حيث سيشهد مشاركة 24 متسابقًا يمثلون 12 فريقًا عالميًا في "الجولة الثانية من الموسم السابع لسباقات فورمولا إي"، التي تضم 14 جولة تحتضنها العديد من مدن العالم في مختلف القارات الخمس.