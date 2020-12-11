تونس تسجل 958 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 107 آلاف و814 والوفيات 3758 شخصاً

سجلت تونس 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 107 آلاف و814 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 3 آلاف و758 وفاة.