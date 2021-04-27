"الربيعة": القطاع الصحي حقق العديد من الإنجازات في ضوء رؤية 2030

قال إن أثرها ظهر جليًّا في رفع الوقاية من المخاطر خلال التصدّي لكورونا

أوضح ‏وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه في ضوء رؤية السعودية 2030 حقق القطاع الصحي العديد من الإنجازات، وذلك من خلال الدعم المستمر والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وتفصيلًا قال "الربيعة" عبر تغريدة من حسابه عبر تويتر: ‏في ظل دعم خادم الحرمين والمتابعة المستمرة من قائد الرؤية سمو ولي العهد، حقق القطاع الصحي في ضوء ‎#رؤية_السعودية_2030 العديد من الإنجازات في رفع جودة وكفاءة الخدمات ورفع الوقاية ضد المخاطر الصحيّة، والتي برز أثرها جليًّا من خلال التصدّي لجائحة كورونا.

وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 08:26 PM

قال إن أثرها ظهر جليًّا في رفع الوقاية من المخاطر خلال التصدّي لكورونا

"الربيعة": القطاع الصحي حقق العديد من الإنجازات في ضوء رؤية 2030

ذياب الشمري

الرياض

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أوضح ‏وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه في ضوء رؤية السعودية 2030 حقق القطاع الصحي العديد من الإنجازات، وذلك من خلال الدعم المستمر والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وتفصيلًا قال "الربيعة" عبر تغريدة من حسابه عبر تويتر: ‏في ظل دعم خادم الحرمين والمتابعة المستمرة من قائد الرؤية سمو ولي العهد، حقق القطاع الصحي في ضوء ‎#رؤية_السعودية_2030 العديد من الإنجازات في رفع جودة وكفاءة الخدمات ورفع الوقاية ضد المخاطر الصحيّة، والتي برز أثرها جليًّا من خلال التصدّي لجائحة كورونا.

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وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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