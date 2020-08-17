عفيف: اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات وقادة المدارس

والاعتراض على النتيجة تبدأ من اليوم وحتى نهاية أغسطس الجاري

اعتمد مدير تعليم عفيف، سعيد الزهراني، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ.

ويمكن للمشمولين الاطلاع على نتيجة الحركة من حساب المعلم والمعلمة عبر نظام "نور".

ونوهت "الإدارة" إلى أن فترة الاعتراض تبدأ من اليوم وحتى مساء الخميس 29/ 12/ 1441هـ.

كما اعتمد "الزهراني" حركة النقل للقيادات المدرسية "بنين - بنات" في مدارس المحافظة، للعام الدراسي 1442هـ.