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للفترة من 2021 حتى 2023.. خلال الدورة الـ213 من المجلس التنفيذي

"هيفاء آل مقرن" رئيسًا للجنة البرامج والعلاقات الخارجية باليونسكو

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2021 حتى 2023، وذلك خلال الدورة الـ213 من المجلس التنفيذي، التي عُقدت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.



وتُعد لجنة البرامج والعلاقات الخارجية من أهم لجان المجلس التنفيذي للمنظمة، وتُعنى بمتابعة الأنشطة والمخرجات لتقارير استراتيجية اليونسكو، وتنفيذ برامج المنظمة وتقارير عمل المنظمات الدولية، وتنفيذ قرارات المؤتمر العام.



ويؤكد ترؤس السعودية هذه اللجنة دورها الفاعل والمحوري في اليونسكو لدعم عملية اتخاذ القرار بطرق منهجية وعادلة، تضمن سير أعمال المنظمة بكفاءة وفاعلية، محققة بذلك أهداف التنمية المستدامة المتسقة مع أهداف رؤية السعودية 2030.