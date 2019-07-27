انتشال 55 جثة لمهاجرين من قارب انقلب قبالة ليبيا

عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المفقودين

قال عامل إغاثة اليوم السبت إن 55 جثة انتشلت حتى الآن قرابة سواحل ليبيا بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين يوم الخميس.
وقال عبدالمنعم أبو صبيع العضو في الهلال الأحمر الليبي لـ"رويترز" عبر الهاتف إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين.
وأضاف أن القارب الذي انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترًا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصًا معظمهم من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء.

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27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 06:27 PM

عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المفقودين

انتشال 55 جثة لمهاجرين من قارب انقلب قبالة ليبيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال عامل إغاثة اليوم السبت إن 55 جثة انتشلت حتى الآن قرابة سواحل ليبيا بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين يوم الخميس.
وقال عبدالمنعم أبو صبيع العضو في الهلال الأحمر الليبي لـ"رويترز" عبر الهاتف إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين.
وأضاف أن القارب الذي انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترًا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصًا معظمهم من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء.

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