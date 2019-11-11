"تعليم الطائف" تعلن بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس.. الأحد المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ.
وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.
وأهابت بقائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد.تعليم الطائف الدوام الشتوي
الاصطفاف في الـ 7:15 وأهابت بقائدي وقائدات المدارس الالتزام بالتوقيت
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ.
وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.
وأهابت بقائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد.