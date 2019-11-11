"تعليم الطائف" تعلن بدء الدوام الشتوي بجميع المدارس.. الأحد المقبل

الاصطفاف في الـ 7:15 وأهابت بقائدي وقائدات المدارس الالتزام بالتوقيت

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدء تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس بمراحلها كافة للبنين والبنات يوم الأحد المقبل الموافق 1441/3/20هـ.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي ستكون الساعة الـ 7:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الـ 7:30 صباحًا، نظرًا لطبيعة محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا، التي تتفاوت فيها أوقات دخول الشتاء والصيف.

وأهابت بقائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة الالتزام بالتوقيت الجديد.