"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات وتستمر لـ10 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحُب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل محافظات: (يدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب)، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 02:15 PM

تشمل عدة محافظات وتستمر لـ10 مساء

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تُصحُب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تشمل محافظات: (يدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب)، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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