"العميري" أستاذاً لطرق التدريس بجامعة أم القرى

حصل الدكتور فهد بن علي العميري على درجة الأستاذية بتميز في طرق تدريس العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى.

يشار إلى أن لـ"العميري" العديد من المؤلفات والبحوث باللغتين العربية والإنجليزية في مجال المناهج وتقويم البرامج كما قد ناقش وأشرف على العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدة جامعات إضافة إلى خبراته الإدارية والأكاديمية داخل وخارج الجامعة.