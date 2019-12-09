نائب أمير الرياض يستقبل رئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية

اطلع على أعمالها والأهداف المرصودة ضمن رؤية المملكة

استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية الدكتور طلال بن محمود الضاحي، حيث اطلع على أعمال الجمعية مؤخراً والأهداف المرصودة ضمن رؤية المملكة 2030.



وخلال اللقاء نوه نائب أمير منطقة الرياض للجمعية بالدعم الكبير الذي يلقاه العمل الاجتماعي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظها الله -.