كورونا في فلسطين.. 1828 إصابة جديدة و13 وفاة و1614 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 وفاة، و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1614 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 155 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 39 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.