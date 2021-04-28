"الحصيني" يرسم خريطة الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة

من خفيفة لمتوسطة بعدة مناطق وغزيرة مع سيول بالمرتفعات

توقّع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من مساء اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق.

ووفق تغريدة للحصيني؛ على حسابه بتويتر، تشمل الأمطار أجزاءً محدودة ومتفرقة من مناطق: الرياض، والمدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، ونجران، والباحة، وعسير، وجازان، والشرقية.

وأكّد الحصيني؛ أن الأمطار ستكون غزيرة مع سيول على المرتفعات في عسير وجازان.

