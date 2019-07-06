"تعليم عنيزة" تُطلق برامج التطوير المهني الصيفي.. الأحد المقبل

بمشاركة 4000 معلِّم ومعلمة.. وبشعار "خطوة في طريق مستقبلك"

تنطلق الأحد المقبل برامج التطوير المهني الصيفي لعام ١٤٤٠هـ، التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة برعاية مدير الإدارة محمد بن سليمان الفريح، وذلك تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك".

ويستفيد من هذه البرامج التي اعتمدت وزارة التعليم - ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني - إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية؛ وذلك بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية من خلال 154 برنامجًا تطويريًّا نوعيًّا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.

وتُقام هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسية، هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى "أ"، إضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات؛ إذ تم تجهيز هذه المواقع لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج التي تستمر على مدى أربعة أسابيع حتى تاريخ 29 / 11 / 1440 هـ.

وشد مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح على الدور المهم لبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفية لعام ١٤٤٠هـ في تطور الميدان التعليمي، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي، وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي.. راجيًا الله تعالى أن تحقق هذه البرامج الأهداف المرجوة منها في رفع كفاءة الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، ومؤكدًا أنها فرصة للتطوير والتحسين، كما أنها تعد فرصة مناسبة لاستغلال فترة الإجازة الصيفية.. متمنيًا لجميع المدربين والمدربات دوام التوفيق.

وأوضح عبدالله بن ناصر الجطيلي، رئيس قسم التدريب والابتعاث بإدارة تعليم عنيزة، استعداد الإدارة لاستقبال المعلمين والمعلمات المتقدمين بداية من يوم الأحد القادم، مشيرًا إلى أن الإدارة هيأت الأجواء لبيئة تدريبية مناسبة، وسائلاً الله تعالى التوفيق للجميع، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدَّم خلال فترة الهدوء الصيفي.

كما أشارت رئيسة قسم التدريب "بنات" منى الشايقي إلى أن مشروع التدريب الصيفي قد سبقه اعتماد خطة البرامج، كما تم تدريب الراغبات على برنامج إعداد الحقيبة التدريبية، وأنه تم اعتماد 9 حقائب تدريبية عبر المنصة. مؤكدة أن برنامج الطفولة المبكرة من أبرز البرامج التي تقدم خلال التدريب، متمنية التوفيق للجميع بالاستفادة من البرامج في المجالات التدريبية المتنوعة التي يتم تقديمها في التدريب الصيفي.

وشهدت مجالات التدريب إقبالاً من المعلمين والمعلمات. وجاء في مقدمة البرامج الأكثر إقبالاً: "مناهج وطرق التدريس والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم والقيادة، والموهبة والإبداع، والأمن السيبراني، والطفولة المبكرة، واللغة الإنجليزية، والجودة والقياس، والتخطيط، وتعليم الراشدين، والتوجيه والإرشاد، وتعديل السلوك"، إضافة إلى برنامج رياض الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج للصفوف الأولية عن مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية. كما تشمل البرامج التدريبية برنامج طفولة آمنة، والعديد من البرامج المتنوعة التي ستنعكس على الميدان التعليمي بإذن الله.

وتتوافق الحقائب التدريبية للبرامج المقر تنفيذها مع توجهات وزارة التعليم بتحسين مخرجات التعليم، وتجويد نواتج التعلم، وتوفير بيئته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما وُجدوا خلال الإجازة الصيفية، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية، واستثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني "خبرات – الابتعاث".

هذا، ويتضمن الإطار التنظيمي لبرامج التدريب الصيفي الصادر عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدَّمة للمدربين والمتدربين، منها: الحصول على درجة الاهتمام بالنمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي، واحتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ، إضافة إلى اعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة، وكذلك عند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي "خبرات"، والبرامج التطويرية الخارجية، والتفرغ للدراسات العليا.