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"الصاعدي" طالَبَ أصحاب المنشآت بالتعاون مع إدارة السلامة والإبلاغ عن الأعطال

شاهد.. "مدني ينبع" يكثّف جولاتها للتأكد من اشتراطات السلامة بالمراكز التجارية

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تُكثّف الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، جولاتها التفتيشية للتأكد من توفر اشتراطات السلامة ومدى كفاءة عمل أنظمة ومعدات الإطفاء والإنذار في المراكز التجارية التي يرتادها أعداد كبيرة من الزوار.

ونوّه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد الدكتور سامر الصاعدي لأصحاب تلك المنشآت، بالتعاون الدائم والمستمر مع إدارة السلامة والإبلاغ أولًا بأول بما يلاحظ في حال تعطل عمل تلك التجهيزات لمحاسبة مؤسسات السلامة المسؤولة عن الصيانة وفق مهامها عند إبرام عقود الصيانة.