وكيل إمارة الرياض يلتقي مشرف تعداد السعودية 2020 في المنطقة

اللقاء ناقش أهم الأعمال الميدانية في مرحلة حصر وترقيم المباني

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مشرف منطقة الرياض للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت (تعداد السعودية 2020) فهد بن محمد المقرن.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهم الأعمال الميدانية في مرحلة حصر وترقيم المباني التي ينفذها المراقبون الميدانيون في مناطق ومحافظات المملكة.

واستعرضت أهم الخطوات التي نُفّذت والخطوات القائمة للتحضير لمرحلة العد الفعلي التي ستنطلق يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وأهمية دعم الهيئة العامة للإحصاء بجميع الإمكانات التي ستساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ مشروع التعداد والبيانات التي ستصدر عنه.

وأكد الدكتور السديري، اهتمام أمير منطقة الرياض ونائبه وتشديدهما على أهمية العمل المشترك والتنسيق العالي بين القطاعات الحكومية في المنطقة للإسهام بفاعلية في إنجاح مشروع تعداد السعودية 2020 الذي يعد مشروعًا وطنيًا إستراتيجيًا.



حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية لتعداد السعودية 2020 سعود بن عبدالعزيز العريفي.