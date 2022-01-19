"التبيناوي" يكرم الفائزين في أشواط سباقات الخيل الثاني عشر بحائل

توّج مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، مالك ومدرب الفرس "مسايفة" جبر بن حجي البقعاوي، بكأس نادي سباقات الخيل الثاني عشر، بعد أن حققت الفرس المركز الأول بقيادة الخيال محمد الفهيد في الشوط الرئيسي "السادس" لمفتوح أفراس.



‏وأوضح مدير المركز الإعلامي بالنادي المهندس ياسر النازح، نتائج بقية الأشواط؛ حيث حقق الجواد "تربيل ون" لمالكه بدر عتيق الوبير، والمدرب حاتم عتيق الوبير، والخيال عيسى الويباري، المركز الأول في الشوط الأول للدرجة المبتدئة المخصص لخيالة المنطقة على دعم ممدوح بن علي الخميش.

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‏وكسب الشوط الثاني لمواليد 2018م الجواد "سبيد أب" لإسطبل بشاير الخير، بالمدرب مشاري عايض الرشيدي، والخيال محمد الفهيد.

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وفاز بالشوط الثالث للدرجة "لم تربح" الجواد "شاذان" للمالك صقر العبيد، والمدرب علي العبيد، والخيال محمد الشريماء.



وحقق "قداحي" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى إلى الثالثة" لمالك إسطبل الحمدانيات، والمدرب شالح مطني الشمري، والخيال عبدالعزيز الصائغ.

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‏وخطف الجواد "عناية المقدم" درع الشوط الخامس "مفتوح الدرجات" لمالكه حمود سلمان الشلاقي، والمدرب منصور سلمان الشلاقي، والخيال خالد الشرار.

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وفي نهاية حفل السباقات سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي، الكأس لبطل الشوط الرئيسي، والجوائز والدروع للفائزين في بقية الأشواط.