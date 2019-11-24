"قوميز".. أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا

فاز الفرنسي بافيتمبي قوميز بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قيادته للفريق الأزرق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وحقق "قوميز" لقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً كان أغلاها هدفه الثاني في شباك أوراوا الياباني اليوم.