"قوميز".. أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا

فاز الفرنسي بافيتمبي قوميز بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قيادته للفريق الأزرق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وحقق "قوميز" لقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً كان أغلاها هدفه الثاني في شباك أوراوا الياباني اليوم.

قوميز جائزة أفضل لاعب لقب هداف دوري دوري أبطال آسيا

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24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 03:29 PM

"قوميز".. أفضل لاعب في البطولة وهداف دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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فاز الفرنسي بافيتمبي قوميز بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد قيادته للفريق الأزرق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.

وحقق "قوميز" لقب هداف دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً كان أغلاها هدفه الثاني في شباك أوراوا الياباني اليوم.

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قوميز جائزة أفضل لاعب لقب هداف دوري دوري أبطال آسيا

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