مخرج سينمائي: السماح بـ"دور السينما" سيعزز من سوق إنتاج وصناعة الأفلام

​قال: القرار إثبات لوجود المخرج السعودي الذي لمع اسمه في المهرجانات العالمية

قال المخرج السينمائي، عبدالعزيز الشلاحي، إن قرار منح التراخيص وافتتاح دور السينما في المملكة العربية السعودية، سيعزز من سوق الإنتاج السعودي في صناعة الأفلام، ويخلق بيئة خصبة للمنافسة مع أهم المخرجين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد في اتصال هاتفي أجرته "سبق" معه، أن انطلاق السينما في المملكة هو عودة لها، ولا يعتبر جديداً على الساحة والمجتمع، في ظل وجودها قبل عدة سنوات.



ولفت إلى أن قرار وزارة الثقافة والإعلام بالبدء في منح التراخيص وافتتاح دور السينما في المملكة، خطوه ستعزز من سوق الإنتاج السعودي في صناعة الأفلام، وستجعله بيئة خصبة للمنتجين للظهور بشكل جديد من خلال الشاشة الكبيرة.



وأردف: "القرار سيزيد من فرصة إثبات الوجود للمخرج السعودي الذي لمع اسمه في كثير من المهرجانات العالمية المهمة".



وأشار إلى أنها تجربة للمنافسة مع أهم المخرجين من مختلف أنحاء العالم، وإثبات للوجود، بالإضافة إلى تجربة جودة الفيلم السعودي.

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