شائعة بدأت قبل عامين وفيديو أعادها للواجهة.. المرور: لا مخالفة على نقص البنزين

الجهة المعنية: بالإمكان الرجوع لجدول المخالفات ولم ترد أي نصوص حول الأمر

جددت إدارة المرور تأكيدها عدم وجود مخالفة على نقص البنزين؛ مشيرة إلى أنه لا يوجد في النظام ما ينص على أن البنزين على الربع يُعد مخالفة مرورية.

جاء ذلك في رد المرور بعد انتشار مقطع فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماع؛ لافتة إلى أنه بالإمكان الرجوع لجدول المخالفات؛ حيث لم يرد أي نص على منح سائق المركبة مخالفة من هذا النوع.

يشار إلى أن شائعة "مخالفة البنزين" ليست وليدة اليوم؛ حيث تم نشرها قبل عامين ونفى مصدر وقتها لـ"سبق" صحة المعلومة، مبينًا أنه تم التحقق من مسجل المقطع، واتضح أن ما ورد فيه غير صحيح مطلقًا، وكان يتداول التصوير مع زميله الآخر، كما تم الرجوع لسجله ولم يتضح وجود مخالفة من هذا النوع وفقًا لادعائه.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أجرت -في وقت سابق- تعديلات جديدة شملت أنظمة المرور، ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة.