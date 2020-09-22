موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.
"الصحة" قالت إن الإجمالي بلغ 6977 مصابًا و161 متوفى
سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.