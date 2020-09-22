موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

"الصحة" قالت إن الإجمالي بلغ 6977 مصابًا و161 متوفى

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، يوم الاثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

