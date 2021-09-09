فيديو.. مزاد علني لبيع خروف بقيمة 200 ألف دولار بالكويت

مقطعٌ انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ولم يُعرف اسم الشاري

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبيع خروف بقيمة 60 ألف دينار (حوالى 200 ألف دولار أمريكي) في مزاد علني في الكويت.

وظهر في الفيديو خروف أبيض كبير وبجانبه شخص يعرضه للبيع في المزاد وهو يصرخ "60 ألف دينار".

وبحسب "روسيا اليوم" لم يُعرف سبب بيع الخروف بهذا المبلغ الكبير أو مَن اشتراه.