كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ831,304 إصابات جديدة

2,348 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 831,304 إصابات ‏جديدة، و2,348 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 59,521,277، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 834,077 حالة.‏