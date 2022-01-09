كورونا يضرب الولايات المتحدة بـ831,304 إصابات جديدة

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 831,304 إصابات جديدة، و2,348 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 59,521,277، فيما بلغ عدد الوفيات 834,077 حالة.
2,348 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 831,304 إصابات جديدة، و2,348 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 59,521,277، فيما بلغ عدد الوفيات 834,077 حالة.