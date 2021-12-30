الشيخ سعد الشثري يشيد بتضحيات المرابطين على الثغور

خلال استقبال قائد القوات المشتركة له في مكتبه اليوم

استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة، المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وشهد الاستقبال الإشادة بتضحيات رجال القوات المشتركة المرابطين على ثغور المملكة والدور المهم الذي يقع على عاتق أهل العلم والمفكرين في المملكة بفضح الممارسات الحوثية وتفنيد الشبهات والمغالطات الشرعية وخطورة الفكر الحوثي المنحرف.

وأشاد "الشثري" ببطولات الجنود البواسل التي سطروها للدفاع عن الدين والوطن ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعادة الشرعية لجمهورية اليمن الشقيقة، والمواقف التي تعكس القيم الأصيلة لشهدائنا الأبرار وأبطالنا الأوفياء الذين قدّموا أروع الملاحم، ووهبوا أرواحهم لتظل راية التوحيد خفاقة في ظل قيادتنا الرشيدة.

وحضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.