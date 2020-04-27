رمضان كان يُسمى "ناتق".. تَعرّف على تسميات الشهور الهجرية في الجاهلية

وفق إنفوجرافيك نشرته دارة الملك عبدالعزيز.. وبينها "وعل" و"رنة" و"وصان"

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم إنفوجرافيك لتسميات الشهور الهجرية خلال الجاهلية.

ونقلت الدارة عن كتاب "الزاهر في معاني كلمات الناس" للمؤلف أبو بكر بن القاسم الأنباري، أن شهر المحرم كان يسمى في الجاهلية "المؤتمر"، يليه "ناجر" وهو شهر صفر ثم "خوان" ربيع الأول، يليه "وصان" ربيع الآخر.

ولفتت الدارة في تغريدة مصورة على حسابها بـ"تويتر" إلى أن شهر جمادى الأولى كان يسمى في الجاهلية "الحنين"؛ فيما كان "ربى وربة" يرمزان لجمادى الآخرة، ويسمى رجب بـ"الأصف" وشعبان بـ"عاذل" بينما كان يطلق على شهر رمضان "ناتق".

وسمي شهر شوال في الجاهلية بـ"وعل"، وذو القعدة "ورنة"؛ فيما سمي ذو الحجة بـ"برك".