"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق

بحث أوجه التعاون المشترك والمسائل ذات الاهتمام المتبادل

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية، اليوم، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المتبادل.