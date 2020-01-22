"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق

بحث أوجه التعاون المشترك والمسائل ذات الاهتمام المتبادل

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية، اليوم، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله رئيس إقليم كردستان العراق منتدى دافوس الاقتصادي

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22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 03:52 PM

بحث أوجه التعاون المشترك والمسائل ذات الاهتمام المتبادل

"فيصل بن فرحان" يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية، اليوم، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله رئيس إقليم كردستان العراق منتدى دافوس الاقتصادي

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