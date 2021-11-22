مستشار سابق له .. "نتنياهو" يواجه شاهد الإثبات الرئيسي في قضية الفساد

"حيفتس" اتهمه بإهدار الوقت على وسائل الإعلام

مثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أمام محكمة، اليوم (الاثنين)؛ لمواجهة شاهد إثبات رئيسي في محاكمته بتهمة الفساد.

وابتسم "نتنياهو"، زعيم المعارضة حاليًا، تحت كمامته السوداء، لدى دخوله قاعة محكمة القدس الجزئية لسماع شهادة المتحدث السابق باسمه والمستشار المقرب نير حيفتس، وهو واحد من مجموعة صغيرة من المساعدين السابقين تحول إلى شاهد لصالح الدولة ضد أول رئيس وزراء في البلاد يُتهم جنائيًا أثناء شغله منصبه، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "حيفتس" للمحكمة: "إن الوقت الذي يهدره نتنياهو على وسائل الإعلام لا يقل عن الوقت الذي يخصصه للمسائل الأمنية بما فيها أمور قد يعتبرها المراقب من الخارج بلا أدنى قدر من الأهمية".

ونفى "نتنياهو" الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عامًا حتى يونيو (حزيران)، صحة اتهامه بالرشوة وخيانة الثقة والاحتيال في القضايا التي تركز على منحه مزايا تنظيمية مزعومة لأباطرة وسائل الإعلام مقابل تغطية صحفية إيجابية وتلقيه هدايا بينها سيجار وخمور.