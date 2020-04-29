بلدية القريات تحدد 23 شرطًا لعودة عمل "المولات" في المحافظة

أكدت أنها ستتابع مدى التزامها وستطبق أقصى العقوبات بحق المخالفين

اشترطت بلدية محافظة القريات (23 شرطًا) لعودة عمل المنشآت التجارية (المولات) في المحافظة، وذلك ابتداءً من اليوم (الأربعاء الموافق 6 رمضان 1441هـ).

وأوضحت البلدية في بيان صحافي لها أن الاشتراطات جاءت بتوجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، ومتابعة مباشرة من رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري، وذلك على النحو التالي:

الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات وكذلك عدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكتروني وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس والاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود الأبواب الالكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل.

وأضافت أن من الاشتراطات كذلك: تحديد عدد العمال داخل المتجر ليكون عاملاً واحدًا لكل 10 أمتار مربعة، وتنظيم عدد الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة ووضع الملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة لضمان وجود مسافة كافية بينهم وكذلك التعقيم الدوري لسلال وعربات التسوق وتغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها ونشر لافتات توضيحية وإرشادات لضمان إحاطة الجميع بالتدابير والإجراءات الاحترازية، ومن بين الاشتراطات كذلك فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين (لبس الكمامات - تعقيم اليدين - ارتداء القفازات وتبديلها دوريًا).

ويُضاف إلى هذا؛ توعية كاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الواجب العمل بها طوال الوقت والطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة والمرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل أنفسهم في حال ظهور أي أعراض مرضية والمرونة في أوقات تبديل الورديات للموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء تسجيل الدخول أو الخروج وإبلاغ السلطات الصحية مباشرة في حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.

وتمثلت بقية الاشتراطات بوجود وحدات فحص طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كل المداخل طوال فترة العمل ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته 38 درجة وتوفير كمامات وقفازات للزوار بشكل كافٍ عند المداخل والالتزام بالتعقيم الكامل للمنشأة كل ٢٤ ساعة، وتخصيص غرف عزل طبي عند وجود أي حالة اشتباه ومنع دخول الأطفال تحت ١٥ عامًا والتأكد من وجود رجال أمن بكمية مكثفة وعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت بلدية القريات أنها ستتابع ميدانيًا تطبيق هذه الاشتراطات وستطبق أقصى العقوبات المقررة بحق المخالفين وبحزم.