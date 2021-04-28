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أعدادها ارتفعت للضعفين ونقل بعضها خارج المسيجات لتؤدي دورها في التوازن

صور مبهجة.. "الحياة الفطرية" تسجّل 15 ولادة جديدة لظباء الريم بمتنزه الغاط

سجّل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 15 ولادة جديدة لظباء الريم في متنزه الغاط الوطني.

ونشر المركز صوراً مبهجة للظباء في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم، قال فيها إن هذه الولادات ترفع أعدادها إلى الضعفين خلال عامين، لافتاً إلى أنه سيقوم بنقل أعداد منها خارج المسيجات لتؤدي أدوارها في التوازن البيئي.