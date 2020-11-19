انطلاق مباريات دور نصف نهائي دوري رابطة فرق أحياء الرياض

يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

اختتمت أمس مباريات الدور ربع النهائي من منافسات دوري رابطة فرق أحياء الرياض التي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وصعد إلى الدور نصف النهائي كل من فُرق المملكة، لشبونة، مرسيليا، والأرسنال.

وشهد دور ربع النهائي تسجيل 8 أهداف واحتساب 3 ركلات ترجيح، وأشهرت 22 بطاقة صفراء، بينما لم تظهر البطاقات الحمراء في هذا الدور.

وتنطلق السبت القادم مباريات دور نصف النهائي بلقاء يجمع فريق المملكة مع لشبونة في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما يلعب في المباراة الثانية فريق مرسيليا أمام الأرسنال في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يشهد هذا الدور وكذلك المباراة النهائية لأول مرة في روابط دوريات الأحياء لكرة القدم بالمملكة، نقلاً تلفزيونيًا عبر إحدى القنوات الفضائية مع تواجد الأستديو التحليلي.