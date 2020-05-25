الرياض.. مبادرة الدعم التنموي تستهدف أكثر من 4 ملايين من متضرري كورونا

بمشاركة 123 جمعية و27 شركة من القطاع الخاص

شارك أكثر من 30 ألف متطوع في الأعمال الميدانية التي قدّمتها لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة "الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا"، والتي استهدفت خلال الشهر الأول لها أكثر من أربعة ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها، حيث تجاوز إجمالي الدعم ما يقارب 116 مليون ريال سعودي.

وشملت المبادرة التي شارك فيها 123 جمعية و27 شركة من القطاع الخاص تقديم المساعدات الطبية لأكثر من مليون مستفيد، والتوعية والتدريب لما يقارب مليوني مستفيد، بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق وسداد الفواتير 17 مليون ريال، بالإضافة إلى توزيع 15 ألف وجبة غذائية وسلة تموينية و105 أطنان من التمور على المستفيدين، والمساعدة في شراء منزلين، وإكمال بناء منزل، وصيانة بعض المنازل الأخرى.

يشار إلى أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.