شاهد.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال تهيئة المباني التعليمية

اعتمد استحداث 3 فصول جديدة لرياض الأطفال والطفولة المبكرة

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم الأحد بجولة ميدانية، اطلع خلالها على أحد المباني الجديدة وآخر الأعمال المنفذة بها، ووجه بسرعة الإنجاز وفق أعلى جودة عالية.

واعتمد "آل مغيرة" استحداث 3 فصول جديدة "فصل رياض أطفال، وفصلي أول ابتدائي طفولة مبكرة" ضمن مشروع مدارس الطفولة المبكرة .

مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة

1

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 02:11 PM

اعتمد استحداث 3 فصول جديدة لرياض الأطفال والطفولة المبكرة

شاهد.. مدير تعليم الأفلاج يتابع أعمال تهيئة المباني التعليمية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 208

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة اليوم الأحد بجولة ميدانية، اطلع خلالها على أحد المباني الجديدة وآخر الأعمال المنفذة بها، ووجه بسرعة الإنجاز وفق أعلى جودة عالية.

واعتمد "آل مغيرة" استحداث 3 فصول جديدة "فصل رياض أطفال، وفصلي أول ابتدائي طفولة مبكرة" ضمن مشروع مدارس الطفولة المبكرة .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020