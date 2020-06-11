جازان .. 2407 جوامع لإقامة صلاة الجمعة غدًا

تم إضافة 1014 مسجداً مسانداً

اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان هذا الأسبوع (198) مسجدًا لإقامة صلاة الجمعة، إضافة إلى المساجد المساندة التي اعتمدت الأسبوع الماضي وبلغ عددها (816)، ليصل إجمالي الجوامع الرسمية والمساجد المساندة في المنطقة إلى (2407).

وتابع المدير العام للفرع الشيخ أسامة المدخلي الإجراءات الاحترازية والجهود في الجوامع والمساجد لمواجهة جائحة وباء كورونا والإجراءات الاحترازية فيها، ويأتي ذلك ضمن جهود الفرع في مواجهة جائحة كورونا.

ورفع المدخلي شكره الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على متابعته وحرصه بشأن زيادة عدد المساجد المساندة، وذلك في إطار دعم الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين حتى يتم استيعاب أكبر عدد من المصلين في كل المساجد المعتمدة.